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Film değil gerçek! Polisten kaçarken başka bir aracı gasp etti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 20:33 | Son Güncelleme

ABD'de aksiyon filmlerini aratmayan polis kovalamacası yaşandı. O anlar havadan saniye saniye görüntülendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, aksiyon filmlerini aratmayan bir polis kovalamacasına sahne oldu. Kamyonetinden inip trafikteki bir başka aracı gasp eden şüpheli, uzun süre polisten kaçtı.

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ABD Kaliforniya polis gasp

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