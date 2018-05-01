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Fırtına sırasında gökten düşen gizemli cisim görüntüsü sosyal medyada ilgi uyandırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Fırtına sırasında gökten düşen gizemli cisim görüntüsü sosyal medyada ilgi uyandırdı.

İngiltere'nin Bridgwater şehrinde fırtınalı bir havada gökyüzünden düşerken görülen belirsiz siyah cisim sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Yıldırım düşmesinin ardından düştüğü görülen cismin ne olduğu konusunda ise net bir bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım gizemli cisim

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