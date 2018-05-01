Fırtına sırasında gökten düşen gizemli cisim görüntüsü sosyal medyada ilgi uyandırdı.

İngiltere'nin Bridgwater şehrinde fırtınalı bir havada gökyüzünden düşerken görülen belirsiz siyah cisim sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Yıldırım düşmesinin ardından düştüğü görülen cismin ne olduğu konusunda ise net bir bilgi verilmedi.

