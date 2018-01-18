Fırtına yoldaki insanları böyle savurdu

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Hollanda'da, sokakta yürüyen insanların yuvarlandığı o anlar böyle görüntülendi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli fırtına uyarısı yaparak rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye çıkacağını açıkladı.