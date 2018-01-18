HABER

Fırtına yoldaki insanları böyle savurdu

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Hollanda'da, sokakta yürüyen insanların yuvarlandığı o anlar böyle görüntülendi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli fırtına uyarısı yaparak rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye çıkacağını açıkladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda fırtına rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hipodromda inanılmaz geri dönüş! Spiker kendinden geçti

Hipodromda inanılmaz geri dönüş! Spiker kendinden geçti

Sarhoş kadın uçağı birbirine kattı

Sarhoş kadın uçağı birbirine kattı

Havada defalarca takla attı! Korkunç kaza kamerada

Havada defalarca takla attı! Korkunç kaza kamerada

Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada

Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada

Okulda dehşete düşüren görüntü! Kırbaçlayarak dövdü

Okulda dehşete düşüren görüntü! Kırbaçlayarak dövdü

Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.