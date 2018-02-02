Fizik kurallarını yeniden yazdı

İspanya'da amatör kameraya kaydedilen görüntü pes dedirtti. Üzerinde yaklaşık 20 tane ahşap palet ile trafikte seyreden küçük bir minibüsün o anları tedirginliğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre aracın sürücüsü para cezası ile karşı karşıya kaldı.