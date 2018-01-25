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Fok balığı açlıktan tekneye takıldı

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 12 saat önce

Otobüslerin arkasına takılan patenci gençler gibi bir teknenin arkasına takılan sevimli fok...

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Anahtar Kelimeler:
tekne fok

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