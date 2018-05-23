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Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü.

Çin'de yaşı 6 ile 15 arasında değişen çocuklar forklift ile oynarken feci bir kaza yaşadı. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı forklifte binen diğer çocuklar, araç ilerleyince bir anda dengesini kaybetti.

Araçtan düşen çocuklardan biri forkliftin altında kaldı. Sürüşü yapan çocuk da ne olduğunu anlamayarak yere düşen çocuğu sürükledi. Sonrasında yaşanan panik anında çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların neden forklifle oynadığı bilinmezken çocuğun yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Forklift Çocuk oyun Kaza çin

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