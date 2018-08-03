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Fotoğraf çekilmeyi sevenler buna hayran kalacak

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 22:43 | Son Güncelleme

Hintli gencin sosyal medyada paylaştığı video izleyenleri hayran bıraktı.

Selfie çekerken cep telefonunuzu mecburen yakında tutmak zorundasınız. Ama teknoloji meraklısı Hintli bir genç, bu durumu değiştirdi.

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selfie fotoğraf drone TELEFON

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