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Fotoğraf çektirmek için yattığı güvenlik filesi sonu oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Fotoğraf çektirmek için yattığı güvenlik filesi sonu oldu.

Fotoğraf çektirme, selfie çılgınlığı gün geçmiyor ki yeni bir faciayı getirmesin. Sosyal medyada yayılan bir görüntüyle, benzer olaylara bir yenisi daha eklendi.

Bir binanın güvenlik filesi üzerinde yanındaki sevgilisine fotoğraf çektirmek isteyen kadın, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Normalde yüksekten olası düşme olaylarına karşı önlem amaçlı gerilen güvenlik filesi, kadının ağırlığına dayanamayınca açıldı.

Neye uğradığını anlayamayan kadın bir anda yere çakıldı. Güvenlik filesinin sağlamlığı konusundaki ihmal de fark edilirken, kadının fotoğraf çektirmek için oraya indiği belirtildi. Tekrardan sosyal medyada gündeme gelen görüntüyü paylaşım yapan kullanıcılar kadının sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Hangi ülkede çekildiği de bilinmeyen olayda, geriye o dehşet anının bu görüntüsü kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf güvenlik filesi düşme

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