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Fransa’da Koleksiyon Uçağı Yere Çakıldı: 2 Pilot Öldü

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Benifontaine kentinde koleksiyon uçağı yere çakıldığı, uçağın iki pilotunun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Benifontaine kentinde 2. Dünya Savaşından kalma koleksiyon uçağı gözler önünde yere çakıldı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Düşen YAK18 model uçağı seyretmeye gelen kalabalığa olayın şoku ile film sahnesi çekildiğini düşündürdü.

Alçak uçuş gerçekleştiren uçağın yere çakılışı ve ardından alev ve dumanın görüldüğü görüntüler Analiz ve Soruşturma Bürosu (BEA) tarafından olayı çözmek üzere kullanılacak.

Uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti. Biri 60 diğeri 62 yaşında olan pilotların çok deneyimli ve Paris asıllı olduğu öğrenildi. (İHA)

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