Fren yerine gaza bastı, dükkana dalıp çalışanı duvara böyle sıkıştırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sitesi 30 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına rot-balans ayarı yaptırmak için aracıyla dükkana giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca arabanın önünde duran çalışanı arkasında bulunan duvara sıkıştırdı. Çalışanlar hemen olaya müdahale etti. Araç geriye doğru çekilirken olay sağlık görevlilerine haber verildi. Talihsiz adamın ayağında sorun olduğu öğrenildi.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Müşterisini karşılamak ve aracın doğru yanaşması için arabanın önünde bekleyen kişinin, arabayla duvar arasına sıkışması güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kamera kayıtlarına göre olay yaşandıktan sonra bir çalışanın, açık olan sağ camdan içeri girip vitesi boşa aldıktan sonra aracın geriye çekildiği ve sıkışan adamın kurtarıldığı görülüyor. (İHA)
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