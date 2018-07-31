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Fren yerine gaza bastı, dükkana dalıp çalışanı duvara böyle sıkıştırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde aracını tamir ettirmek için lastikçi dükkanına gelen acemi şoför, fren yerine gaza basınca aracın önünde duran iş yeri çalışanını duvara sıkıştırdı. Duvara sıkışan çalışan şans eseri kazayı ucuz atlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sitesi 30 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına rot-balans ayarı yaptırmak için aracıyla dükkana giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca arabanın önünde duran çalışanı arkasında bulunan duvara sıkıştırdı. Çalışanlar hemen olaya müdahale etti. Araç geriye doğru çekilirken olay sağlık görevlilerine haber verildi. Talihsiz adamın ayağında sorun olduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Müşterisini karşılamak ve aracın doğru yanaşması için arabanın önünde bekleyen kişinin, arabayla duvar arasına sıkışması güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kamera kayıtlarına göre olay yaşandıktan sonra bir çalışanın, açık olan sağ camdan içeri girip vitesi boşa aldıktan sonra aracın geriye çekildiği ve sıkışan adamın kurtarıldığı görülüyor. (İHA)

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