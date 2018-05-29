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Fuarda feci kaza! Bir anda düştüler

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Andra Pradeş kentinde bulunan bir eğlence merkezinde feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan oyuncak 10 yaşındaki küçük kızı hayatından etti. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da bir fuarda bulunan eğlence merkezinde dönme dolap oyuncağına binen çocuklar dehşeti yaşadı. Dönen oyuncağın bölmesi bir anda kontrolden çıktı ve içinde bulunan 10 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. Altı kişi de yaralandı.

Andra Pradeş kentinde yaşanan olayda oyuncağın operatörünün sarhoş olduğu ve zamanında müdahale edemediğini iddia edildi. Olaydan sonra operatör, orada bulunanlar tarafından darp edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan eğlence merkezi Kaza Lunapark

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