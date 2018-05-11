Fuarda feci olay! Oyuncak kontrolden çıktı

Korkunç görüntüler Meksika'da her yıl yapılan mayıs kutlamaları fuarından. Anne ve kızı oyuncakta eğlenirken bir anda güvenlik demirleri gevşeyen ve ardından açılan oyuncak kötü sonu yaşattı.
50 yaşındaki anne Irma Sanchez Albarran, feci şekilde düşerek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki kızı Nayeli Morales Sanchez ise demirlere tutunarak kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı ve o da yaklaşık 11 metrelik yüksekten düştü.
Etraftaki kalabalığın çığlık çığlığa kaldığı o anlar amatör kameraya böyle kaydediliyor. Olayın ardından inceleme yapan yetkililer kazanın nedenini araştırıyor. Yaşanan olayda annenin cenazesi otopsiye gönderildiği, kızının ise yoğun bakımda olduğunun bilgisi verildi.
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