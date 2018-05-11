HABER

Fuarda feci olay! Oyuncak kontrolden çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Meksika'da bir etkinlik sırasında yaşanan korkunç olay herkesin gözü önünde böyle kameraya yansıdı. Yaklaşık 11 metre yükseklikte koruma demirleri açılan oyuncaktan 50 yaşındaki kadın ve 26 yaşındaki kızı dehşet sonu yaşadı.

Korkunç görüntüler Meksika'da her yıl yapılan mayıs kutlamaları fuarından. Anne ve kızı oyuncakta eğlenirken bir anda güvenlik demirleri gevşeyen ve ardından açılan oyuncak kötü sonu yaşattı.

50 yaşındaki anne Irma Sanchez Albarran, feci şekilde düşerek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki kızı Nayeli Morales Sanchez ise demirlere tutunarak kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı ve o da yaklaşık 11 metrelik yüksekten düştü.

Etraftaki kalabalığın çığlık çığlığa kaldığı o anlar amatör kameraya böyle kaydediliyor. Olayın ardından inceleme yapan yetkililer kazanın nedenini araştırıyor. Yaşanan olayda annenin cenazesi otopsiye gönderildiği, kızının ise yoğun bakımda olduğunun bilgisi verildi.

Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
Cumhurbaşkanlığı için aday sayısı 5'e çıktıCumhurbaşkanlığı için aday sayısı 5'e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Fuar oyuncak düşme

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

AK Parti'de sahte aday krizi!

AK Parti'de sahte aday krizi!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tek gözünü oynatabilen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı

Tek gözünü oynatabilen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı

Kosta Rika'daki rodeo şovunun sonu kötü bitti

Kosta Rika'daki rodeo şovunun sonu kötü bitti

Kahraman polis, küçük kızı böyle kurtardı

Kahraman polis, küçük kızı böyle kurtardı

Servis durmadan kapısı açıldı, küçük çocuk ölümden döndü!

Servis durmadan kapısı açıldı, küçük çocuk ölümden döndü!

Maç izlerken kendinden geçen fanatik teyze

Maç izlerken kendinden geçen fanatik teyze

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.