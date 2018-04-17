Futbol maçında görülmemiş konuk! Maçı ayı başlattı

Rusya’nın Nazran kentinde cumartesi günü, Rusya 3. Ligi’nden Mashuk-KMV ve Angusht arasında gerçekleşen futbol maçının başlangıcı renkli görüntülere sahne oldu. Maçın başlangıcını Tima adında eğitimli bir boz ayı yaptı!

Seyirciden gelen alkışlara kendisi de alkışlarla yanıt veren sevimli ayı, topu hakeme vererek maçın başlamasına da yardımcı oldu.