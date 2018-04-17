HABER

Futbol maçında görülmemiş konuk! Maçı ayı başlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Rusya'da bir 3. Lig maçı, sahalarda görülmemiş bir etkinliğe sahne oldu. Eğitimli bir boz ayı sahada sahne aldı ve maçı başlattı.

Rusya’nın Nazran kentinde cumartesi günü, Rusya 3. Ligi’nden Mashuk-KMV ve Angusht arasında gerçekleşen futbol maçının başlangıcı renkli görüntülere sahne oldu. Maçın başlangıcını Tima adında eğitimli bir boz ayı yaptı!

Seyirciden gelen alkışlara kendisi de alkışlarla yanıt veren sevimli ayı, topu hakeme vererek maçın başlamasına da yardımcı oldu.

Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya futbol ayı Kütüphanelerin Dönüşümü

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması kamerada

Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması kamerada

Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu

Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu

Yavru kedinin yılanla imtihanı

Yavru kedinin yılanla imtihanı

Yaşlı adamın metrelerce yüksekten yere çakılma anı kamerada

Yaşlı adamın metrelerce yüksekten yere çakılma anı kamerada

Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Ahşap bir anda yüzüne fırladı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

Yavru köpeğin bu halleri sosyal medyada rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.