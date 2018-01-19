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Futbol oynayan eğitimli kaplan

İLGİNÇ HABERLER | 19.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 8 saat önce

Rusya'da çekilen görüntülerde eğiticisiyle futbol oynamaktan keyif alan kaplan ilgi uyandırdı. Moskova Bölgesi'nde çekilen ve sosyal medyada şaşkınlığa neden olan videoda eğitmeni ve sahibi Mikhail Zaretskii ile futbol oynuyor. İşte o ilginç görüntü.

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Rusya futbol kaplan

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