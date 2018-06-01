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Galatasaray'a ezik dediler diye ağlamaya başladı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayınlanan görüntü paylaşım rekorları kırıyor.

Cimboma ezik dediler deyip ağlayan ve Beşiktaşlı çocukları kovalayan minik taraftar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Çocuk sosyal medya

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