HABER

Gaspçılar neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Motosikletli iki kişinin gasp etmeye çalıştığı adam, şemsiyeyle gaspçıları püskürtmeyi başardı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Dominik Cumhuriyeti'nde yolda yürüyen çift, motosikletli iki kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Elindeki şemsiyeyle direnen adam, gaspçıları püskürtmeyi başardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kepçe operatöründen arkadaşına ilginç şakaKepçe operatöründen arkadaşına ilginç şaka
Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyorÇılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti gasp şemsiye

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada

İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada

Kepçe operatöründen arkadaşına ilginç şaka

Kepçe operatöründen arkadaşına ilginç şaka

Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor

Çılgın davulcunun şovunu izleyenler hayrete düşüyor

Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü

Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü

Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

Aydınlatma direği elinde kalan genç: Arkadaşıma şaka yapacaktım

İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

İsveç Genelkurmay Başkanı General Micael Bydén, Avrupa Onur Yürüyüşü'nde Elvis şarkısı söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.