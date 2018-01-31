HABER

Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 14:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobanda araçlarla birlikte seyir etti. Sürücülerin erken fark ettiği lastik, herhangi bir kazaya neden olmadı.

Gaziantep - Osmaniye otobanında Nurdağı'ndan Osmaniye istikametinde seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte seyir etti. Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada yol kenarındaki refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek, yere düştü.

Sürücülerin erken fark ettiği lastik, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şans eseri kazaya neden olmadı. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Tekerlek

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel harekat nefes kesen kurtarma operasyonu

Özel harekat nefes kesen kurtarma operasyonu

Onları görenler gözlerine inanamıyor

Onları görenler gözlerine inanamıyor

TIR şoföründen akılalmaz hareket

TIR şoföründen akılalmaz hareket

Avını havada yakaladı

Avını havada yakaladı

Tamir edilen telefon bir anda patladı

Tamir edilen telefon bir anda patladı

Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada

Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.