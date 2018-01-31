Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Gaziantep - Osmaniye otobanında Nurdağı'ndan Osmaniye istikametinde seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte seyir etti. Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada yol kenarındaki refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek, yere düştü.
Sürücülerin erken fark ettiği lastik, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şans eseri kazaya neden olmadı. (İHA)
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