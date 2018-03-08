Gaziosmanpaşa'da can pazarı kamerada! Ailesine yük olduğunu düşünerek intihara kalkıştı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy’de bir apartmanının ikinci katından düşen yaşlı adamı mahalleli battaniyeleri branda yaparak kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye kameralara yansırken, olayın ardından bir dram çıktı. Yaşlı adamın ailesine yük olduğunu düşünerek aşağıya atladığı belirlendi.

Aşağıya battaniyeleri geren mahalleli yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Bir yandan adamı ikna etmeye çalışan vatandaşlar diğer yandan atlaması halinde beton zemine düşmemesi için hep beraber brandayı tuttu. Komşularının bütün çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı adam kendini boşluğa bıraktı.

95 yaşındaki H.Y komşularının açtığı brandanın üzerine düşerek ölümden döndü. Olayı ufak sıyrıklarla atlatan yaşlı adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. (İHA)