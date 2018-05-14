Gece kulüplerine operasyon düzenlenince meclis önünü festival alanına çevirdiler

Operasyonun ardından uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların ardından ise gece kulüplerinin kapanması kararı ise binlerce insanı meydanlara döktü. Kulüplerin kapanmasını protesto eden binlerce kişi Gürcistan meclisi önünü festival havasına çevirdi.

