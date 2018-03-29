Gece şarja bırakılan dizüstü bilgisayar bir odayı tamamen kül etti.

İngiltere'nin Letchworth kentinde yer alan plastik fabrikasında gece şarja takılı bırakılan dizüstü bilgisayar alev aldı. Mesai saatinden sonra gerçekleşen bu olay bir odanın tamamen kül olmasına neden oldu. Söz konusu yangını ise kameraya böyle yansıdı.