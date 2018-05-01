Gece yarısı drift partisi kamerada

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş Mahallesinde bir grup genç, trafiği çift yönlü kesip cadde üzerinde araçlarıyla tehlikeli hareketler yaptılar. O anları görüntüye alan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Tokyo'daki drift partilerini aratmayan görüntülerin yaşandığı olayda gençler gece geç saatlere kadar lastik yaktı. Gece boyu gözlerine uyku girmeyen vatandaşlar 155 polis ihbar hattını arayarak şikayette bulundu. Çok sayıda vatandaşta driftçilere tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Araçlarıyla yolu kapatan grubun trafikteki tehlikeli oyunu bitene kadar beklemek zorunda kalan diğer araç sürücüleri de yolun bir süre sonra açılmasıyla yollarına devam etti. (İHA)
Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum