Gelengi ve karganın mücadelesi kameralara yansıdı

Merkez Talas İlçesi'nde yer alan ERÜ'de, bahar aylarının gelişi ile gün yüzüne çıkan ve iki ayağının üzerinde durarak etrafı kontrol etmeleriyle bilinen, adeta ERÜ ile özdeşleşen ve üniversite öğrencilerinin sempatisini kazanan gelengiler, son yılların en kurak kış ayını geçiren Kayseri'de, bu yıl ilk kez şubat ayında kampüs alanında gezinmeye başladı.

ERÜ Turizm Fakültesi ve yemekhane binası arasında kalan alanda, gün içinde gezinen bir gelengi görüldü. Objektiflerin kayıtta olduğu sırada ise, yiyecek arayan bir karganın, gelenginin yanına gelerek, bir süre gelengiye saldırması da objektiflere yansıdı. Karganın gaga darbeleri sonrası bir süre duraksayan gelenginin zaman zaman kargaya karşılık vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Karga ve gelengi arasında yaklaşık iki buçuk dakika süren bu mücadele kampus alanında bulunan öğrencilerin dikkatinden kaçmadı ve bu ânı birçok öğrenci cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Bazı öğrencilerin olayı daha yakından görüntülemek istemesi sonrası, ürken karganın havalanması sonucu bunu fırsata çeviren gelengi bir çam ağacının yanında bulunan yuvasına girerek, bu mücadelenin kazananı olarak kayıtlara geçti.