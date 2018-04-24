Gelin adayı, damattan en büyük cimbom demesini istedi

Kız isteme merasimi sırasında babasından gelen pası gole çeviren gelin adayı, damattan en büyük çimbom demesini istedi. Beşiktaşlı damat bir süre bekledikten sonra sevdiği kadın için boynunu büktü ve en büyük cimbom dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.