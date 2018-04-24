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Gelin adayı, damattan en büyük cimbom demesini istedi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Gelin adayı, damattan en büyük cimbom demesini istedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kız isteme merasimi sırasında babasından gelen pası gole çeviren gelin adayı, damattan en büyük çimbom demesini istedi. Beşiktaşlı damat bir süre bekledikten sonra sevdiği kadın için boynunu büktü ve en büyük cimbom dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
gelin damat en büyük cimbom

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