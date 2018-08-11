Gelin ve damadı düğün salonuna çekiciyle götürdüler

Konvoy ilerlediği sırada arabanın bozulduğunu zannederek büyük bir şok yaşayan gelin, müstakbel eşiyle birlikte gelin arabasına binip çağrılan çekicinin üzerinde şehir turu atarak düğün alanına kadar gitti.
Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan düğünleri için konvoy eşliğinde eşini almaya giden damat Cuma Atalay, düğün konvoyu ilerlerken arabanın bozulduğunu belirterek çekici çağırdı. Çekiciyi gören gelin ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Süslenen gelin arabası çekicinin üstüne çıkarıldı. Gelin arabasının yüklü olduğu çekici, konvoyun en önüne geçerek diğer araçlarla birlikte kornalar eşliğinde şehir turu attı. Olayın kurgu olduğunu öğrenen gelinin şaşkınlığı yerini sevince bıraktı.
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!
Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!
Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum