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Gelinin başını zorla eğdi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Çin'deki geleneklere göre kayınvalidesinin önünde eğilmesi gereken gelini bir davetli zorla başından tutarak eğmeye çalıştı.

Çin'deki geleneklere göre kayınvalidesinin önünde eğilmesi gereken gelini kendini bilmez bir davetli zorla başından tutarak eğmeye çalıştı. Davetlinin elinden zor kurtulan gelin adama sert bir tokat attı. Diğer konuklar bu duruma öfkeli bir tepki verdi.

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