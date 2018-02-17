Genç kadını metrelerce sürükledi

Ancak kadın çantasını bırakmadı. Vicdansız adam, kadını metrelerce sürükledi. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan kadın bir ara çantasını kapkaççının elinden kurtarmayı başardı. Ancak kapkaççı yeniden kadına saldırdı ve çantayı alarak kaçtı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.