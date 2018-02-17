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Genç kadını metrelerce sürükledi

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2018 09:20 | Son Güncelleme

Brezilya’da sokakta yürüyen genç kadın, kapkaççının hedefi oldu. Kadına arkadan yaklaşan saldırgan, çantayı alarak kaçmaya başladı.

Ancak kadın çantasını bırakmadı. Vicdansız adam, kadını metrelerce sürükledi. Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan kadın bir ara çantasını kapkaççının elinden kurtarmayı başardı. Ancak kapkaççı yeniden kadına saldırdı ve çantayı alarak kaçtı. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya kapkaç kadın

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biri de cıkıp adamı durdurmuyor ne kadar galesiz milletiz hayret..
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