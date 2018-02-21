Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Öpülmek istemeyen kedi sahibinin ağzına böyle yapıştırdı. Telefonun kamerasını açıp kayıt tuşuna bastı. Tüm amacı sevimli kedisini öpmek istemesiydi. Ancak genç kadının bu girişimi hüsranla bitti. Beklemediği bir tepkiyle karşılaşan genç kadın, ağzına aldığı pati şaplağıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu komik anlarsa kameraya böyle yansıdı.