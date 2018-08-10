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Genç kız ve sevgilisi izleyenleri güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Fotoğraf çekmek için uğraşan genç kız ve sevgilisi güldürdü.

Erkek arkadaşından yardım alarak selfie çekmek isteyen genç kız ve sevgilisinin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

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