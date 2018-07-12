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Genç kıza gözaltı şoku ile evlilik teklifi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nüfus Müdürlüğünde memur çalışan Erdinç Devrim, polis ekiplerinin de yer aldığı senaryo ile kız arkadaşı Üreyna Mazman'a hayatı boyunca unutamayacağı bir evlilik tekliğinde bulundu.

İskenderun Nüfus Müdürlüğünde memur Erdinç Devrim, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım aldı. Genç aşığın teklifini kabul eden ekipler, kent merkezindeki bir cafede arkadaşlarıyla oturan Üreyna Mazman'ın masasına gelip, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, genç kızı gözaltına alındığını belirterek, polis merkezine davet etti.

Ne olduğunu anlamakta zorluk geçen genç kız, Çay Mahallesi Tayfur Sökmen Bulvarı'na getirildi. Park edilen sivil araçtan indirilen genç kızı, kemancı ile karşılayan Erdinç Devrim, büyük şok yaşayan Üreyna Mazman'a evlilik tekliğinde bulundu.

Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen genç kız şoku üstünden attıktan sonra, uzatılan tek taş yüzüğü parmağına takarak bir ömür birlikteliğe 'evet' diyerek teklifi kabul etti. Bu sürpriz evlilik teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar da çifti alkışlayarak tebrik ettiler. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay evlilik teklifi gözaltı polis

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