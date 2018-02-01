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Genç kızın arkasından yaklaşıp eteğini yırttı!

İLGİNÇ HABERLER | 01.02.2018 10:19 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakta yürüyen genç kızın eteğini arkadan yaklaşan bir kadın yırtıp kaçıyor. O anları da saniye saniye kaydedilen genç kadın sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Etek kadın

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