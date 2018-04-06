Genç kızın göğüslerine bakarken yakalandı.

Sosyal medyada binlerce defa izlenen görüntü hayrete düşürdü. Metroda yanından oturan kadının göğüslerine bakan adam, karşı tarafta bu durumu fark eden başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Çin'de gerçekleştiği tahmin edilen olayda, çaktırmadan kadının göğüslerine bakmaya çalışan adamın verdiği mücadele görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü alay konusu oldu.