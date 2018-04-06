HABER

Genç kızın göğüslerine bakarken yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Genç kızın göğüslerine bakarken yakalandı.

Sosyal medyada binlerce defa izlenen görüntü hayrete düşürdü. Metroda yanından oturan kadının göğüslerine bakan adam, karşı tarafta bu durumu fark eden başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Çin'de gerçekleştiği tahmin edilen olayda, çaktırmadan kadının göğüslerine bakmaya çalışan adamın verdiği mücadele görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü alay konusu oldu.

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metro yolcu

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu

Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu

Cam kapıyı tuzla buz etti!

Cam kapıyı tuzla buz etti!

Kediyi bu yöntemle kurtardılar

Kediyi bu yöntemle kurtardılar

Mağazada muhteşem şaka! Arkadaşı neye uğradığını şaşırdı

Mağazada muhteşem şaka! Arkadaşı neye uğradığını şaşırdı

Otomobille yarışan geyikten inanılmaz hareket

Otomobille yarışan geyikten inanılmaz hareket

Duygu dolu anlar! Babasının sesini yeniden duydu

Duygu dolu anlar! Babasının sesini yeniden duydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.