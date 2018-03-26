Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

Şehrin favela adı verilen gecekondu mahallerinden birinde dans edip kendilerini videoya alan iki genç kız bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Evlerinin önündeki dar sokakta eğlenen iki genç kadın, polisten kaçan bir adamla karşı karşıya kaldı. Kadınları itip koşmaya devam eden adamın arkasından gelen polis de görüntüye girdi. Kovalamacaya şahit olan kadınlar çektikleri videoyu internete yükleyince bu ilginç anlar binlerce paylaşım aldı.