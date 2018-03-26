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Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde çekilen bir video sosyal medyada olay oldu.

Şehrin favela adı verilen gecekondu mahallerinden birinde dans edip kendilerini videoya alan iki genç kız bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Evlerinin önündeki dar sokakta eğlenen iki genç kadın, polisten kaçan bir adamla karşı karşıya kaldı. Kadınları itip koşmaya devam eden adamın arkasından gelen polis de görüntüye girdi. Kovalamacaya şahit olan kadınlar çektikleri videoyu internete yükleyince bu ilginç anlar binlerce paylaşım aldı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya dans polis Sao Paulo

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