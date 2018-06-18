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Gerçek hayatta PUBG oynayan Türk askeri

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Son dönemin en popüler oyunlardan birisi olan PUBG, Türk askeri tarafından gerçek hayata uyarlandı.

Askerler PUBG oyununu taklit etti. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Arazide kendi aralarında eğlenceli bir şekilde oyunu taklit eden askerlerin o anları...

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PUBG Türk askeri oyun

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