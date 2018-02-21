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Geyik saldırısı köpeği hastanelik etti

İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Geyik saldırısı köpeği hastanelik etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin laska eyaletinde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bahçeye giren musları kovmak için uğraşan evin iki köpeği gözüküyor. Küçük olan mus kaçmaya çalışırken baba mus, cocker spaniel cinsi köpeği fena halde tepeliyor.

Yaşanan arbededen sonra muslar bahçeden ayrılırken dayak yiyen köpek sırtındaki yaradan dolayı üç saatlik bir ameliyata alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
geyik köpek

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