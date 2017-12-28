HABER

Giden arabadan inip Ankara havası oynadı, bagaja binip göbek attı

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 14:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samsun’da çılgın şoförün objektiflere yansıyan ilginç hareketleri görenleri hayrete düşürdü.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Süleyman Şahin, otomobiliyle yaptığı tehlikeli ve çılgın şovlarla görenleri şoke etti. Otomobiliyle seyir halindeyken bir anda giden otomobilden aşağıya inen ve Ankara havası oynamaya başlayan genç şoför, yaptığı çılgınlıklarla hayrete düşürdü. Çılgın şoförün yaptıkları bununla da sınırlı değil. Kullandığı otomobili seyir halindeyken bagaja çıkarak oyun havası oynayan Süleyman Şahin, otomobilini kullandığı sırada şoför koltuğundan kalkarak arka koltuğa geçip oyun oynamaya devam ediyor. Şahin bu tehlikeli hobilerini trafiğe kapalı yollarda yapıyor.

"BU HAREKETLERİ TRAFİĞE KAPALI ALANLARDA YAPIYORUM"

Bu işi hobi olarak yaptığını dile getiren Süleyman Şahin, “Ben daha önce internette bir video seyretmiştim. O video dikkatimi çekti ve hoşuma gitmişti. Acaba ben bunların daha iyisini yapabilir miyim diye sordum kendi kendime. Bu yaptığım hareketleri yurt dışında yapıyorlardı. Ben de bu hareketlerin Türk versiyonunu yapmak istedim.

'Erik dalı' şarkısı eşliğinde oynadım. Ben bu işi eğlenerek yapıyorum. Arabalar ile uğraşmayı seviyorum. Bu ayrı bir sevda. Her insanın bir hobisi vardır. Bu da benim hobim. Ben bunları trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum. Kimseyi hiçbir şekilde tehlikeye atmıyorum. Ben aynı anda trafiğe kapalı alanlarda araba giderken arka koltuğa geçerek oynayabiliyorum. İlk başta bu videoyu attığımda tepki almıştım ancak trafiğe kapalı alanlarda bunları yaptığımı söylediğimde vatandaşların da hoşuna gitti” dedi. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sürücü Samsun göbek attı

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartalın yılanı avladığı anlar böyle görüntülendi

Kartalın yılanı avladığı anlar böyle görüntülendi

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Toprak kayması ile uçurumdan denize düşen adam kamerada

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, aracın üzerine düşüp takla attı

İlk kez araba süren Kastamonulu Teyze kahkahaya boğuyor

İlk kez araba süren Kastamonulu Teyze kahkahaya boğuyor

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

İntihar etmeden önce son isteği her şeyi değiştirdi

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

Küçük çocuğa uçan tekme atan adam hayatının dayağını yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.