Giydiği kıyafet spor salonunu kapattırdı!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, kadınlara yönelik bir spor salonu için tanıtım filmi çekildi. Salona olan ilgiyi artırmak için çekilen videoda rol alan kadının giydiği kıyafet tartışmaya neden oldu.

Tartışmaların ardından ilgili bakanlık, spor salonunun lisansını iptal etti. Videoda kullanılan kıyafetlerin kadının vücut hatlarını ortaya çıkardığı için salon kapatıldı. Spor bakanlığı videoyu çeken kişilerle ilgili soruşturma başlattı.