Go-kart faciası kamerada

Sarıyer'de geçtiğimiz günlerde bir go-kart pistinde yaşanan kazada, şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Yalçın ağır yaralanmıştı. Go-kart pistinde yaşanan feci kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde Havvanur beraberindekilerle go-kart aracını sürüyor. Bir süre sonra genç kızın şalı aracın tekerine sıkışıyor. Kaza sırasında Havvanur'un boynu yana doğru düşüyor.
Kaza nedeniyle nefes borusunda yırtık oluşan Havvanur Yalçın'ın tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. (İHA)
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