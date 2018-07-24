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Gökdelen şelaleye dönüştü

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 08:21 | Son Güncelleme

Dev gökdelen şelaleye dönüştürülünce ortaya ilgi uyandıran görüntüler çıktı.

Çin’de 121 metre yüksekliğindeki gökdelen, yapay bir şelaleye dönüştürüldü. 108 metre yüksekliğindeki yapay çağlayan, izleyenleri hayran bırakıyor. Uluslararası ve yerli etkinlikler için kullanılan bu görsel şölenin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırmaya aday oldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Gökdelen şelale

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