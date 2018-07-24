Gökdelen şelaleye dönüştü

Çin’de 121 metre yüksekliğindeki gökdelen, yapay bir şelaleye dönüştürüldü. 108 metre yüksekliğindeki yapay çağlayan, izleyenleri hayran bırakıyor. Uluslararası ve yerli etkinlikler için kullanılan bu görsel şölenin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırmaya aday oldu.

