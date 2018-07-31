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Gökdelendeki yangına müdahale eden itfaiye drone

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 08:36 | Son Güncelleme

Gökdelendeki yangına müdahale eden itfaiye drone, yangının büyümesini böyle engelledi.

Bir gökdelenin üst katlarında gerçekleşen yangında itfaiyelerin müdahale edemediği noktada devreye giren drone itfaiyelerin felaketi önlediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Gökdelen yangın itfaiye drone

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