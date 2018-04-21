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Gökten düşen nesne herkesi şaşırttı!

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Tayland'da yaşanan ilginç bir olayın görüntüsü sosyal medyada merak konusu oldu.

Tayland'da yaşandığı belirtilen ve bir araç kamerasına yansıyan görüntü olay anını saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada ilgi çeken görüntüler arasına girdi. Araçlar yolda seyrederken nereden geldiği bilinmeyen bir nesne aniden otomobilin önüne düşüyor ve yuvarlanarak yol kenarında duruyor.

Sert ve yassı bir şekle sahip olan ilginç nesenin ne olduğu konsuunda herhangi bir açıklama olmadı. Ancak aracından inen sürücü şaşkınlık içinde nesneyi incelemeye gidiyor. Yaşanan tüm bu görüntü arkada bulunan başka bir aracın kamerasına kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND tanımlanamayan cisim trafik

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