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Gökten taş gibi dolu yağdı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde gökten taş gibi dolu yağdı. Dolu yağışının meydana geldiği mahallelerde ise hayat felç oldu.

Şiddetli dolu yağışı Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine Bağlı Güvecin Mahallesinde meydana geldi. Bir anda gökten taş gibi bastıran dolu yağışı mahallede hayatı bir süreliğine felç etti. Dolu yağışı mahalle sakinleri tarafından amatör kameralarla saniye saniye kaydedildi.

“Resmen taş gibi yağdı”

Mahalle sakinlerinden Rıdvan İnal, “Nasıl oldu bilemedik bir anda bastırdı. Resmen taş gibi yağdı. Bende hemen eve girip müsait bir yerden görüntü çektim. Yani bu zamana kadar böyle bir şey görmedik” dedi. (İHA)

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Siverek dolu

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