Gökten taş gibi dolu yağdı

Şiddetli dolu yağışı Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine Bağlı Güvecin Mahallesinde meydana geldi. Bir anda gökten taş gibi bastıran dolu yağışı mahallede hayatı bir süreliğine felç etti. Dolu yağışı mahalle sakinleri tarafından amatör kameralarla saniye saniye kaydedildi.

“Resmen taş gibi yağdı”

Mahalle sakinlerinden Rıdvan İnal, “Nasıl oldu bilemedik bir anda bastırdı. Resmen taş gibi yağdı. Bende hemen eve girip müsait bir yerden görüntü çektim. Yani bu zamana kadar böyle bir şey görmedik” dedi. (İHA)

