Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'ya geçtiğimiz cumartesi günü gök taşı düştü. Bir çiftlik evinin kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yerleşimin olmadığı bölgeye düşen gök taşının büyük bir bölümünün de atmosfere girişi sırasında yandığı belirtildi.



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