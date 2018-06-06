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Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Dünya atmosferine giren gök taşı, gökyüzünde ışık saçtı ve yeryüzüne düştü. O görüntü esnasında kameralar kayıttaydı.

Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'ya geçtiğimiz cumartesi günü gök taşı düştü. Bir çiftlik evinin kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yerleşimin olmadığı bölgeye düşen gök taşının büyük bir bölümünün de atmosfere girişi sırasında yandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bostvana göktaşı

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