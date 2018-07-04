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Gol diye bağıran kedi sosyal medyaya damga vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın attığı gol sonrası, gol diye sevinen sevimli kedi sosyal medyaya damga vurdu.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na damga vuran sevimli kedi, Kolombiya'nın attığı gol sonrası insan dostu ile beraber sevincini gol diye bağırarak gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

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kolombiya Dünya Kupası kedi göl sosyal medya

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