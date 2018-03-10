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Görenler hayrete düştü! Ayaklarıyla hamburger yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Hamburgeri ayaklarıyla yiyen güzel kız görenleri hayrete düşürdü.

Bir Fast Food dükkanında hamburgeri estetik bir hareket yaparak ayaklarıyla yiyen güzelin kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

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Anahtar Kelimeler:
kız Hamburger fast food

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