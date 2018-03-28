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Görenler şaştı kaldı! Samuraylar havada böyle dövüştü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Samurayların Jetpack ile havada dövüşmesi film sahnelerini aratmadı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Samurayların havada dövüşü görenleri hayrete düşürdü. İnternette hızla yayılan görüntülerde iki samurayın Jetpack ile havada dövüşmeleri film sahnelerini aratmadı. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
samuray JetPack dövüş

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