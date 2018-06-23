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Görme engelli adamdan muhteşem kaykay performansı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

Görme engelli olan Dan Mancina, insanlara sergilediği mini gösteriyle kendisine hayran bıraktı.

Dan Mancina isimli bu adam görme engelli bir kaykaycı. Büyük bir ilham kaynağı olan Dan, onlarca insana mini bir gösteri sergiledi. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
dan mancina kaykay

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