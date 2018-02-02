Görünmez kazanın böylesi

Çin’de geri manevra yaptığı sırada damperinin kapağı açılan kamyon, feci bir kazaya yol açtı. Açılan demir kapak, karşı yönden gelen motosikletliye çarptı. Sürücü aldığı darbeyle kendinden geçip yere düşerken, motosiklet de devrildi.
Ağır yaralanan şahıs, bölgeye çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler kamyonun arkasında bulunan bulunan aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz
Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum