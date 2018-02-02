Görünmez kazanın böylesi

Çin’de geri manevra yaptığı sırada damperinin kapağı açılan kamyon, feci bir kazaya yol açtı. Açılan demir kapak, karşı yönden gelen motosikletliye çarptı. Sürücü aldığı darbeyle kendinden geçip yere düşerken, motosiklet de devrildi.

Ağır yaralanan şahıs, bölgeye çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler kamyonun arkasında bulunan bulunan aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.