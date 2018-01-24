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Gözaltındayken kafası parmaklıklara sıkıştı

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 14:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çin'de alkollü araba kullanmaktan gözaltına alınan sürücü, kafasını parmaklıklara sıkıştırıyor. Bir sürelik çaba sonrasında adamın kafası, sıkışan parmaklıklardan kurtarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin gözaltı sıkışma

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