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Gülerek başladığı şarkıyı ağlayarak bitiren Hurşide için bakanlık devreye girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Gülerek başladığı şarkıyı ağlayarak bitiren Hurşide'nin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Afşin'de yaşayan 4. sınıf öğrencisi Hurşide, 5 kardeşine annelik yaparken bir yandan da okumaya çalışıyordu. Annesi şizofreni hastası olan Hurşide'nin yürek burkan hikayesi sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bu görüntülerden sonra bakanlık devreye girdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan şizofreni hastası anne ile 5 çocuğu, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla koruma altına alındı. Koruma altına alınan kardeşlerden Hurşide Nur C.'nin (10) söylediği Nilüfer'in 'Çok uzaklarda' adlı şarkısına gülerek başlayıp, ağlayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Video paylaşım sitelerinde küçük bir kızın, köhne bir evde, kucağında kardeşi, gülerek başladığı Nilüfer'in 'Çok uzaklarda' adlı şarkısını, duygulanıp, ağlayarak bitirdiği görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Küçük kızın, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan ailenin kızları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hurşide Nur C. olduğu ortaya çıktı.

Hurşide Nur'un, annesinin şizofreni hastası, babası Bekir C.'nin ise işsiz olması nedeniyle en küçüğü 8 aylık, 4 kardeşinin bakımını üstlendiği, evde temizlik ve yemek işlerini kendisinin yaptığı belirlendi.

BAKAN KAYA İZLEDİ, TALİMAT VERDİ

Kısa sürede yayılan, evin içler acısı halinin de dikkat çektiği video, Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya kadar ulaştı. Bakan Kaya, çocukların devlet korumasına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, evde bakım aylığı ve sosyal ekonomik destek kapsamında aylık 1700 lira yardımda bulunduğu aileyi, araçla alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Oturdukları evin de daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Kadın konuk evinde misafir edilen annenin daha sonra engellilerin kaldığı özel bakım merkezine alınacağı ve en kısa zamanda da tedavisine başlanacağı bildirildi. Çocukların da yaşları ve durumlarına göre uygun bir şekilde misafir edilip, başta eğitimleri olmak üzere tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı kaydedildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Hurşide Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Fatma Betül Sayan Kaya

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