Gürcü işçilerin çay toplama görüntüleri ilgi gördü

. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 835 bin dekar alan üzerinde yapılan yaş çay tarımında sezon Mayıs ayı başında açıldı. Yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte çay bahçelerinde çalışmak için Gürcistan uyruklu işçiler de bölgeye akın etmeye başladı. Gürcü işçiler, Artvin, Rize ve Trabzon'da çay bahçelerinde ortalama 140 ila 160 TL yevmiye ile çay topluyor. Gürcü işçiler, çay toplamalarını cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, 9 Gürcü ellerinde çay toplama aletleri ile yan yana dizilip, asker gibi tekmil vererek çalışmaya başlıyor. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
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